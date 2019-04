Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dai toscani, proprio grazie ad un suo gol, contro il Napoli.



Queste le sue parole. "E' un gol importante, in una partita importante, ma è ancora lunga per la salvezza, dobbiamo continuare su questa strada. Andrezzoli? Ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Sabato abbiamo fatto una grande partita e speso tanto, stasera anche, ora pensiamo alla prossima gara. Nazionale? E' il sogno di tutti, so che passa dalle prestazioni con l'Empoli".