Giovanni Di Lorenzo, laterale dell'Empoli, in gol contro il Cagliari, parla a Sky Sport: "Sono contento personalmente per il gol, peccato il loro pareggio nel finale. Abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo ripartire da questo atteggiamento. Potevamo gestire un po' di più il possesso. Sono due punti persi ma per come si era messa la gara abbiamo fatto veramente bene, reagendo dopo essere andati sotto. Mercato? Sono concentrato su finire bene questo campionato con l'Empoli e raggiungere la salvezza. Poi vedremo cosa succederà, ora sono concentrato al 100% sull'Empoli".