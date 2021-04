Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, parla dopo il 2-2 conto la Cremonese: "Avevamo davanti una squadra forte che sta facendo molto bene. É stato un primo tempo equilibrato, la Cremonese ha cercato in tutti i modi di riprenderla. La nostra ripresa è stata straordinaria, superiore anche quelle che erano le mie aspettative. Peccato aver preso gol su una delle poche situazioni concesse. Non sono mai entrati in area, siamo stati bravi a giocare. Sono orgoglioso di quanto fatto oggi perché non era scontato. I ragazzi erano rammaricati per non averla vinta. Ora dobbiamo cercare di recuperare energie, perché da qui alla fine si giocherà sempre. Il Brescia è in salute ma lo siamo anche noi".



L'OBIETTIVO - "Mi piace più parlare di continuità perché i numeri rischiano di essere smentiti. Per continuità intendo di prestazioni, per farle servono concentrazione e l’atteggiamento giusto. Se non sbagliamo questo i risultati saranno una conseguenza. Questa squadra ha qualità e lo dimostra ogni volta".