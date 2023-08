L'Empoli, dopo l'infortunio di Elia Caprile, è in cerca di un sostituto in porta. Il primo nome sulla lista è quello di Bortolomiej Dragowski dello Spezia. Il club ligure al momento non vuole però lasciarlo partire, in assenza di un sostituto. La trattativa potrebbe aprirsi a partire da una base di 6/7 milioni.