L'Empoli si muove nelle ultime ore di mercato, per provare a rinforzare la rosa di Paolo Zanetti. I toscani hanno chiuso per Emanuel Vignato, atteso nelle prossime ore, mentre continuano a lavorare per un centravanti. Secondo Sky Roberto Piccoli è vicino ad approdare ad Empoli, in arrivo dall'Atalanta. Manca poco all'accordo per il giocatore attualmente in prestito al Verona. Per il centrocampo si valuta anche il nome di Harroui del Sassuolo.