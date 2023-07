L'Empoli ha chiuso per il sostituto di Parisi. Il club azzurro in questi minuti ha trovato l'accordo con il Parma per l'arrivo di Giuseppe Pezzella, l'anno scorso in prestito al Lecce. Classe '97, arriva a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Nei prossimi giorni il giocatore svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto di tre anni con opzione per il quarto.



I NUMERI - Pezzella arriva da una stagione in Serie A con la maglia del Lecce nella quale ha totalizzato 16 partite e un assist a Strefezza nella gara contro la Salernitana. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha un passato tra Udinese, Genoa, Parma, Atalanta e Lecce; 14 partite in Under 21, con la quale ha giocato anche l'Europeo di categoria nel 2019.