Tyronne Ebuehi, nuovo terzino dell'Empoli proveniente dal Venezia, si è presentato alla stampa:



"Il tecnico Zanetti è stato sicuramente uno dei motivi del mio arrivo. Voglio aiutare la squadra a confermare il livello dell'anno scorso e anche a livello personale fare molto bene. Qui c'è un grande giocatore come Stojanovic, io devo solo allenarmi bene per farmi trovare pronto nel caso in cui mister Zanetti decida di schierarmi".



NIGERIA - "So che i selezionatori della Nazionale nigeriana mi seguono ma tutto passa dalle buone prestazioni con la maglia dell'Empoli. Penso di fare bene soprattutto qui, poi la nazionale verrà da sé".