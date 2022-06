Razvan Marin sarà a meno di clamorosi ribaltoni il nuovo regista dell'Empoli. Dopo una stagione notevole al Cagliari nonostante la retrocessione dei sardi, il rumeno ha trovato in queste ore un principio di accordo con la società toscana, che era in cerca dell'uomo giusto al quale affidare le chiavi del centrocampo dopo la partenza di Asllani in direzione Inter.



AFFARE QUASI FATTO - La trattativa sta per chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, poco più della metà di quanto ha fruttato la cessione di Asllani. Adesso è Marin il nuovo perno del centrocampo azzurro