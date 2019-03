Sedici partite, con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte e una media di un punto per gara non sono bastati a produrre la svolta nel campionato dell'Empoli, tuttora invischiato nella lotta per non retrocedere e con un solo punto di margine nei confronti di un lanciatissimo Bologna. Secondo quanto riferisce Sky Sport, è in dirittura d'arrivo l'avventura di Beppe Iachini, con Aurelio Andreazzoli pronto a riprendersi la panchina che era stato costretto a lasciare lo scorso 5 novembre. Il club toscano ha comunicato l'esonero a Iachini e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità sul nuovo cambio della guardia. L'Empoli è atteso domenica dallo scontro salvezza col Frosinone.