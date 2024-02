Empoli, esordio col botto per Niang: torna al gol in Serie A dopo 6 anni

Fausto Vassoney

La prima volta è quella buona per M'Baye Niang, nuovo acquisto dell'Empoli, che non ci ha messo neanche 20 minuti per tornare al gol al suo esordio con i toscani. Vecchia conoscenza della Serie A, Niang si presenta in maniera ottima, segnando su calcio di rigore il gol del definitivo 3-1 nella vittoria della squadra di Davide Nicola sul campo della Salernitana.



6 ANNI DOPO - Subentrato al minuto 70 di Salernitana-Empoli, prendendo il posto di Alberto Cerri, altro nuovo innesto degli empolesi, Niang ha dovuto aspettare solo fino all'88' per ritrovare la gioia in Serie A. Solo 18 minuti che però si trasformano in un periodo molto più lungo se si risale all'ultima rete in Serie A dell'attaccante senegalese. Era un Verona-Torino, giocato in data 25 febbraio 2018, quando Niang timbrò per l'ultima volta il cartellino con la maglia granata e in quell'occasione, sulla panchina del Torino sedeva Walter Mazzarri. Ora, 6 anni dopo, ecco il ritorno al gol a dare forza alle speranze di salvezza dell'Empoli. Con il Torino per lui si contano 29 presenze con 4 gol e 3 assist nel 2017/18, mentre nella sua precedente esperienza con il Milan aveva segnato 12 gol e servito 9 assist in 79 presenze a partire dalla stagione 2012/13.



IL TRASFERIMENTO - Niang si è trasferito all'Empoli alla fine dell'ultima finestra di mercato, andando ad aggiungersi alla rosa di Nicola il 31 gennaio, a un giorno dal gong finale. La formula del colpo è quella del traferimento a titolo definitivo con un contratto fino a giungo 2024. A fine stagione, è prevista un clausola per il rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.