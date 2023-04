Nel prepartita di Milan-Empoli ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista azzurro Jacopo Fazzini: "Sarà sicuramente una partita che ricorderò anche se ho già giocato due volte qui ma da subentrato. La porterò nel cuore. Essere a San Siro è sempre una bellissima emozione, sia per i ragazzi giovani che per i più esperti: è sempre un onore".



Cosa vuol dire per te e Baldanzi?

"Con Tommaso siamo cresciuti dall'Under 15 fino alla prima squadra, abbiamo un bellissimo rapporto ed è bellissimo giocare con lui in questi stadi. Giochiamo a memoria perché ci conosciamo molto bene".