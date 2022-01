Meeting di mercato in Toscana. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ieri è andato in scena un incontro tra Empoli e Fiorentina;: si è parlato del centrocampista polacco Szymon Zurkowski, di proprietà della viola ma in prestito alla corte di Andreazzoli, del difensore classe 2002 Mattia Viti, che piace molto a Pradè, oltre che a Napoli, Milan e Atalanta, e di Marco Benassi, centrocampista idea dell'Empoli per gennaio dopo l'infortunio grave di Haas.