Empoli-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Empoli-Fiorentina, derby toscano per la 25esima giornata di Serie A. Allo Stadio Castellani, gli azzurri cercano l’ennesimo risultato utile consecutivo per allontanarsi sempre più dalla zona retrocessione. Di contro, i viola sono alla ricerca di punti importanti per sperare di continuare a contendersi un posto nelle prossime competizioni europee.



LE ULTIME - Negli azzurri mister Nicola recupera Caputo, slitta invece il rientro degli acciaccati Caputo ed Ebuehi. Il tecnico torna a disporre anche di Walukiewicz, scontata la squalifica; il difensore guiderà la difesa a tre completata da Luperto e Ismajli. Fasce presidiate da Bereszynski e Gyasi. In mezzo al campo Grassi e Maleh, poi licenza di offendere per Zurkowski che può appoggiare così l'azione in avanti di Cambiaghi e Cerri (insidiato però da Niang per una maglia).



ella Viola arruolabile Martinez Quarta, candidato a dirigere la difesa con al fianco uno tra Milenkovic o Ranieri. Terzini dovrebbero sistemarsi Faraoni e Biraghi. In mezzo al campo Duncan assieme al ristabilito Arthur. Avanti Belotti sostenuto da Beltran, poi ali offensive Ikonè e Gonzalez; in tal caso, iniziale panchina per Bonaventura.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.



DOVE VEDERLA - Empoli-Fiorentina si giocherà domenica 18 febbraio 2024 alle 15. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.