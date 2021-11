Il derby Empoli-Fiorentina, valido per la 14esima giornata di Serie A è in programma sabato pomeriggio alle 15 al Carlo Castellani. Due squadre con obiettivi diversi, ma che in un derby si affronteranno alla pari e senza esclusione di colpi. I padroni di casa di Aurelio Andreazzoli arrivano alla gara con due sconfitte e un pari nelle ultime 4 e hanno bisogno di punti importanti per aumentare il gap con la zona salvezza. Gli ospiti di Vincenzo Italiano in caso di vittoria si porterebbero a -1 dal quarto posto superando e mettendo pressione a Roma e Lazio per la corsa a un piazzamento europeo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Empoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.