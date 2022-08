Il menù della domenica di Serie A mette sul piatto Empoli-Fiorentina. Il derby toscano parte dal campo e si intreccia con il mercato, con i viola attesi dalla sfida di ritorno con il Twente per centrare l’accesso in Conference League e gli occhi della dirigenza sempre vigili per il colpo sulla trequarti da regalare a Vincenzo Italiano.



ACCELERATA BARAK, MA... - La Fiorentina ha puntato con decisione Antonin Barak, dando un’accelerata ai contatti con il Verona, con cui si cerca l’accordo per la formula: i gialloblù vorrebbero monetizzare subito la cessione (chiedono 15 milioni), la Fiorentina spinge per il prestito con diritto di riscatto e tenta di abbassare la richiesta. Nel frattempo, a proposito di derby, resta viva sempre l’ipotesi Bajrami con l’Empoli, con Zurkowski pronto a fare il percorso inverso rimanendo in Toscana: i discorsi tra i due club sono già avviati e pronti ad essere ripresi dopo la sfida del Castellani, con il classe ’97 polacco che resta però sempre nel mirino del Bologna. Palla al campo, poi il mercato.