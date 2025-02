Empoli fucina di talenti: Biondini come Tonali, fu soffiato a Torino e Atalanta

C'è una squadra che sta letteralmente dominando il proprio campionato anche se non è fra le più celebrate perché non rientra nel novero delle cosiddette "big storiche". E invecedovrebbe essere considerata tale, soprattutto se si parla di settore giovanile e dello sfornare talenti pronti per l'esordio fra i professionisti. E la formazione Under 16 azzurra è sicuramente la punta di diamante di questa stagione con 44 punti all'attivo frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta. Tonelli è stato promosso in Under 17 e al suo posto è arrivato da poco Polverini che può contare su talenti del calibro diper trascinare questo gruppo.

Nato e cresciuto in Umbria il centrocampista classe 2009 inizia a giocare prestissimo a calcio trascinato dalla passione del fratello Giulio (oggi al Desenzano in Serie D). Inizia a giocare nella squadra della sua città, la Vigor Nuova Gualdo Bastardo e da lì inizia presto a farsi notare entrando subito nel settore giovanile del Perugia. "Il calcio è tutto e ho cambiato la mia vita per lui. Ho cambiato casa, lasciando con essa le mie radici, la mia famiglia e le mie abitudini" ha dichiarato in una recente intervista a Italianfootball.

Con la maglia del Perugia ha l'opportunità di girare l'Italia nei tornei giovanili e, come spesso succede per giovanissimi calciatori non di proprietà, ha l'occasione di giocare diversi tornei amichevoli con le maglie di numerose società fra cui. Alla fine la scelta, una scelta che rivendica come solo sua, e che lo ha portato da un lato non troppo lontano da casa, dall'altro in un settore giovanile che definisce "come una famiglia".Centrocampista di quantità e qualità, sa giocareLa sua dote migliore è la capacità di lettura difensiva con un'alta resistenza nei contrasti, altissime percentuali di palloni recuperati e, soprattutto una grande capacità di trasformare la transizione difensiva in offensiva.E le sue prestazioni, oltre che con la maglia azzurra dell'Empoli non sono passate inosservate neanche a Coverciano con il tecnico federale Enrico Battisti prima e Marco Scarpa poi che gli stanno dando continuità ancheLo spazio per continuare a crescere c'è tutto, sarà lui il prossimo gioiello che esploderà in prima squadra?