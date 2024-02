Empoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Zurkowski confermato, rientra Frendrup

Torna la Serie A e in contemporanea vanno in campo Empoli-Genoa e Udinese-Monza. In Toscana, scontro tra le squadre di Nicola e Gilardino che vivono entrambe un buon momento di forma. Orfani di Baldanzi, i padroni di casa partono con Cerri e Cambiaghi e con Niang in panchina. Liguri invece con la squadra tipo e l'ultimo arrivato Vitinha che scalpita dietro alla coppia d'oro Retegui-Gudmundsson.



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Maleh, Grassi, Gyasi; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.