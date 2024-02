Empoli-Genoa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Empoli-Genoa (sabato 3 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. Rivitalizzati dalla cura Nicola che ha battuto il Monza e frenato la Juventus sul pareggio, i toscani sono ancora al penultimo posto con 17 punti, ma solo a meno 1 dalla zona salvezza. Molto più tranquilla la posizione del Genoa (reduce da 2 vittorie di fila), che veleggia a metà classifica con 28 punti come il Monza.



LE ULTIME - Nicola deve ancora fare a meno degli indisponibili Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi e Kovalenko. Dall'altra parte Gilardino non può contare sugli infortunati Haps, Martin e Messias.



LE PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Żurkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.