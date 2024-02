Empoli-Genoa LIVE, le formazioni ufficiali: Cambiaghi-Cerri vs Retegui-Gudmundsson

La domenica di Serie A si apre con Empoli-Genoa, match valido per la 23ª giornata. Si allo stadio Castellani-Computer Gross di Empoli con calcio d'inizio alle ore 15:00. Il Genoa è imbattuto da otto sfide contro l’Empoli in Serie A e solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10), il Grifone ha una striscia aperta più lunga senza sconfitta nel torneo. I padroni di casa si sono rialzati con Nicola e arrivano dal pari strappato alla Juve, anche gli ospiti sono in un buon momento e contano sulla coppia Gundmundsson-Retegui. Per i toscani potrebbe debuttare Niang, mentre nei liguri Vitinha partirà dalla panchina.



Le formazioni ufficiali



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Maleh, Grassi, Gyasi; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.