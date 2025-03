Empoli, Grassi ritrova il gol: non segnava dal 2019

Getty Images

L'è riuscito a sbloccare la partita in casa del Genoa al 35' del primo tempo: a segno il capitano degli azzurri, Alberto, capace di spezzare colpendo sugli sviluppi di un calcio da fermo ben due digiuni.Si tratta di quello della squadra toscana, che durava da oltre 400 minuti di gioco (il momentaneo vantaggio di De Sciglio in casa della Juventus all'inizio di febbraio (quindi un mese fa) e quello personale, visto che

Per Grassi, prima della gara di Marassi, 17 presenze in campionato (dato viziato da un infortunio nel corso della stagione) e 2 in Coppa Italia, torneo che vede l'Empoli addirittura in semifinale da disputare contro il Bologna.