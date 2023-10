Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it in vista della partita fra Fiorentina ed Empoli. Queste le sue parole: "A Empoli ho trovato un ambiente in cui si fa calcio, con i giovani e qualcuno anche d'esperienza, un ambiente veramente familiare. Sappiamo tutti di non essere partiti bene, è vero che abbiamo incontrato tante squadre di prima fascia ma non deve essere un alibi, c'è da fare meglio."



ITALIANO - Il mister è stato una figura veramente importante per me, abbiamo fatto due anni bellissimi in cui lui ha messo la sua impronta. Anche su di me. Su quaranta partite me ne faceva giocare quarantacinque... Vorrà dire che ha stima! Abbiamo anche un bel rapporto extra-calcio, ci sentiamo spesso. Differenze con Motta? Sono due allenatori emergenti, che mi hanno dato tantissimo e con cui ho un rapporto fantastico. La cosa che li accomuna è l'essere propositivi, vogliono un gioco offensivo, per andare a fare gol e creare un buon calcio. Sono due allenatori diversi, e sul campo si vede, ma sono due grandissimi. Anche grandi persone



NZOLA - ​Con M'Bala c'è un rapporto speciale, siamo fratelli. Ci sentiamo quasi tutti i giorni... Si merita la Fiorentina, ha lavorato per raggiungerla e sono sicuro che a Firenze presto vedranno il vero Nzola. Già un po' c'è stato, ma succederà sempre più spesso perché è un giocatore importante