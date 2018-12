Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, parla a Radio Anch'Io Lo Sport, parlando della sua carriera: "L'anno scorso abbiamo avuto una media da Europa col Sassuolo, poi magari non ci si trova d'accordo per proseguire insieme. Io penso a lavorare e a dare alle mie squadre un'organizzazione di gioco. C'è chi per arrivare a un certo livello deve fare un percorso più tortuoso e chi arriva prima. Io sono orgoglioso e mi tengo stretto la mia gavetta. Sono concentrato sulla salvezza dell'Empoli, poi vedremo".