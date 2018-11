Beppe Iachini, allenatore dell’Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: “Nel calcio presto e bene non vanno d’accordo, ma abbiamo cercato di imprimere ai ragazzi nozioni tattiche e di atteggiamento sia per la fase di possesso che di non possesso. Abbiamo tanto da lavorare. Il gruppo? Mi dà la sensazione che sia un gruppo su cui si può lavorare, ragazzi che hanno enormi margini di crescita. La B è una cosa, la A è un’altra: possono migliorare tantissimo, ma devono farlo in fretta”.