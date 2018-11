Beppe Iachini, allenatore dell’Empoli, parla dopo la vittoria sull’Atalanta a Sky Sport: “La Gumina ha esordito con me in Serie A. Questa settima l'ho visto lavorare e oggi ho pensato di schierarlo in virtù di un atteggiamento tattico ben preciso. Abbiamo iniziato bene contro un'ottima squadra. Siamo entrati bene in partita, non li abbiamo fatti giocare. Sono passati in avanti in maniera improvvisa, ma i ragazzi sono stati bravi su tutto e ci hanno creduto fino in fondo. Serve mentalità, è così che si gioca in questa categoria”.