Giuseppe, allenatore dell', ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l': "Siamo usciti dal campo a Torino con un po’ di sfiducia, ma quando si giocano due o tre partite ravvicinate alcune situazioni vanno fatte col beneficio di inventario. Può esserci stata anche una sorta di fatica mentale, ma stiamo continuando a lavorare su situazioni che dobbiamo migliorare. Dobbiamo necessariamente abbassare i margini di errore, siamo lì con l’atteggiamento giusto ma a volte usciamo dalla partita"."È una squadra forte, non c’è molto da dire. Hanno qualità importantissime, stiamo lavorando sulla compattezza e sul livello di attenzione. In questo momento, quando allenti, l’avversario ti punisce. Dobbiamo migliorare su questo, a maggior ragione contro i nerazzurri. L’Inter è una squadra di grande qualità, sa cambiar pelle con gli stessi giocatori. E’ allenata benissimo, c’è stato studio nella scelta dei giocatori e nelle caratteristiche che hanno. Dovremo essere bravi a leggere bene la partita e affrontarli nel modo giusto"."Non eravamo fenomeni quando abbiamo fatto 10 punti in quattro gare, ma non siamo dei brocchi oggi. Abbiamo situazioni da migliorare, questo l’ho sempre detto. Ci sono state sconfitte in cui abbiamo subìto meno rispetto alle gare precedenti ma non siamo stati bravi negli episodi: con la Samp nel primo tempo non abbiamo concesso un tiro in porta fino al loro gol. Era successo anche a Firenze, tranne l’ultimo quarto d’ora a Torino siamo sempre stati dentro la partita"."La squadra si è allenata bene, la variante tattica del 4-3-1-2 è nelle nostre corde ma voglio vedere bene come i ragazzi hanno recuperato. Abbiamo anche un altro allenamento in programma domani, valuteremo se ci sono giocatori affaticati. Tutti sanno quello che devono fare nelle varie situazioni tattiche. Ogni squadra deve saper attaccare e difendere, nel calcio conta avere equilibrio tra le due fasi. Davanti non abbiamo giocatori da area di rigore, ma gente che ha bisogno di spazio. Ecco che quindi cerchiamo di creare i presupposti perchè questo avvenga. Sulla fase di non possesso stiamo lavorando, qualche difetto c’è perchè dobbiamo lavorare. Dobbiamo però guardare il bicchiere mezzo pieno, eravamo penultimi un mese e mezzo fa e adesso siamo sopra la zona retrocessione”."Non dobbiamo fare passi indietro, dobbiamo accorciare meglio ed evitare che gli altri abbiano vita facile. Quando usciamo dalla preparazione alla partita soffriamo, ma noi dobbiamo sempre fare quello che abbiamo studiato e rimanere mentalmente concentrati fino alla fine, anche al di là del risultato"."È giusto che vengano fatte rispettare le regole e siano dati dei segnali. Queste sono situazioni che dispiacciono e che non devono accadere, il razzismo non è tollerabile. Chi ha sbagliato deve pagare con sanzioni adeguati, non so se doveva essere fermato il campionato perchè non sono io a decidere. L’importante è che certi atteggiamenti vengano debellati".