Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Milan: ""E’ stato fatto un lavoro ottimo nel tempo. Rino ha unito quantità e qualità, equilibrio e abilità. Hanno ottimi centrocampisti, esterni e attaccanti molto forti. Dovremo fare una partita perfetta. Se sbagli qualcosa ti fanno male in qualsiasi momento. Dovremmo essere concentrati per 90 minuti. Loro sono una delle squadre più in forma del momento"