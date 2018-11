Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio dopo la vittoria all'esordio contro l'Udinese: "Oggi mi aspettavo qualche difficoltà in più, era una partita di tensione per i ragazzi: avevamo preparato determinate cose. Oggi sarebbe stato meglio affrontare una Juve o un Milan, in certe situazioni abbiamo rinculato troppo indietro. La squadra in fase di inferiorità numerica ha avuto tante difficoltà. Nell’intervallo abbiamo provato a correggerla un po’, siamo usciti bene in certe circostanze, ma potevamo essere più bravi in un paio di situazioni in area di rigore. La squadra dopo i gol ha fatto di più e meglio. Potevamo chiuderla con il terzo gol in più di un’occasione e lì dovevamo essere più tranquilli nella gestione del palleggio e del possesso. In cinque giorni non potevo stravolgere tutto, ma mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi che hanno fatto tutto per portare a casa la vittoria".