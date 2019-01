Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, parla, dopo il pareggio col Cagliari, a Sky Sport: "Abbiamo commesso un’ingenuità che non va fatta. Stavamo per fare un cambio per spezzare il ritmo ma abbiamo pareggiato una partita che meritavamo di vincere sia per la personalità che per le occasioni create. Abbiamo rischiato poco ma il calcio così. Buona gara, bravi i ragazzi ma il rammarico è grande".



SUL MERCATO - "Sono contento di aver valorizzato dei giovani come Krunic, ma se ne stanno vedendo anche altri. Sta alla società decidere se può andare via o meno, il presidente si è già espresso e vuole che il ragazzo resti con noi. Poi vedremo che accadrà".