Giuseppe Iachini, tecnico dell'Empoli, parla in conferenza stampa in vista del prossimo match con il Torino: "Vedrò se fare qualche cambio di formazione, parlando anche con lo staff medico. Abbiamo ancora due giorni, c'è tempo per valutare. Tanti gol subiti? Sono dispiaciuto e rammaricato, se guardiamo le conclusioni in porta però abbiamo subito poco. E' vero poi che commettiamo errori individuali, dobbiamo migliorare. Le sconfitte con Fiorentina e Sampdoria? A Firenze abbiamo dato la sensazione di poter vincere noi, come con la Samp in casa. Purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni da rete e abbiamo pagato alcuni errori, la cosa positiva è che in entrambe le gare siamo rimasti in partita fino alla fine, quello che voglio dalla mia squadra. Giocare il 26 dicembre? Il Natale è il Natale, credo che per rispetto della religione maggioritaria del nostro paese avremmo potuto fare diversamente rispetto agli altri campionati. Quest'anno però si gioca, dovremo farci trovare pronti. Ai tifosi auguro il meglio, qui all'Empoli stiamo facendo di tutto per regalare loro le maggiori soddisfazioni possibili: dobbiamo continuare a onorare la maglia in ogni partita per provare a fare punti contro chiunque".