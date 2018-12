Così Beppeha commentato in conferenza stampa la sconfitta del suo Empoli contro il Torino: “Sapevamo che dovevamo migliorare su molte cose. Nel primo tempo tutto sommato abbiamo concesso poco, ma negli ultimi 25 metri abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Sappiamo farlo ma oggi non siamo stati in grado di farlo e abbiamo creato meno. Oggi abbiamo sbagliato qualche passaggio, qualche ingenuità e non puoi permettertele in Serie A. Ma abbiamo tanti giovani, dobbiamo crescere. Ci hanno fatto il 2-0 che è stato un eurogol, ma potevamo subito dopo fare il 2-1 con Traore che ha tirato con il piede opposto invece di servire Caputo. Ma siamo giovani, abbiamo margini e possiamo migliorare.In campo non bisogna parlare, bisogna pedalare. Cambi? Abbiamo tanti giocatori bravi ed è giusto farli alternare, La Gumina ad esempio me lo volevo tenere per il secondo tempo perché sapevo che poteva incidere di più”.