Empoli, il mercato è da 6,5: i rinforzi in attacco basteranno per colmare il vuoto lasciato da Tommaso Baldanzi?

Carlo Alberto Pazienza

Ad una settimana dalla fine del mercato sembrava un’operazione complessa, visto il poco tempo a disposizione e l’urgenza per entrambe le squadre di sistemare la rosa. Invece alla fine la trattativa è andata in porto, a condizioni che tutto sommato soddisfano le due società. Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma e già dalla partita di lunedì sera contro il Cagliari sarà a disposizione del tecnico Daniele De Rossi. Affare a titolo definitivo: all’Empoli vanno 10 milioni di euro subito più 5 di bonus, 2 dei quali raggiungibili molto facilmente. Gli azzurri avranno poi il 20% sulla futura rivendita, mentre il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 da 1,2 milioni a stagione. Una buona operazione per l’Empoli, che ha incassato subito una cifra importante per un giocatore giovane, dal sicuro avvenire, ma in questa stagione stava facendo fatica a confermarsi dopo l’ottima annata precedente. È vero, era stato proprio di Baldanzi il gol che ha permesso a Nicola di portare a casa un punto molto prezioso dal match con Juventus, ma è anche vero che fino a quel momento “Tommy” aveva giocato poco e inciso il giusto: 14 presenze in campionato, di cui solo 8 da titolare e 2 gol all’attivo. Gli infortuni lo hanno frenato e sicuramente un Baldanzi al 100% avrebbe fatto comodo all’Empoli nella corsa salvezza; forse però c’è stato il timore che il ragazzo non riuscisse, nel giro di pochi mesi, a tornare quello dell’anno scorso, rischiando così di far svalutare ulteriormente il costo del proprio cartellino. Inoltre, con grande probabilità Baldanzi avrebbe comunque salutato a giugno.



E allora, visto il buon impatto dei nuovi Zurkowski e Cerri, la società ha scommesso che per salvarsi poteva fare anche a meno di Baldanzi. Specie quando ha capito che aveva messo le mani su Mbaye Niang, nuovo numero 10 azzurro arrivato a titolo definitivo dai turchi dell’Adana Demispor. Girovago del pallone, ha giocato i Francia, Italia (con Milan, Genoa e Torino), Arabia Saudita e Turchia, viene da due buone stagioni: anno scorso 30 presenze e 6 gol con Ligue 1 con l’Auxerre, quest’anno 8 reti in 16 partita con l’Adana Demispor. Giocatore di esperienza, anche internazionale, che porterà velocità, qualità e si spera anche qualche gol. Potenzialmente adesso Nicola può contare su un reparto variegato e con diverse caratteristiche tecniche e fisiche: Caputo, Cambiaghi, Cancellieri e Shpendi, ai quali in questo mercato si sono aggiunti Zurkowski, che sulla carta è un centrocampista ma visto l’impatto e la fame di gol sta giocando come attaccante aggiunto, Cerri e appunto Niang. In altri reparti è stato toccato poco: solo qualche giovane partito in prestito (Donati e Guarino), Ranocchia, di proprietà della Juve, volato a Palermo, e Maldini, tornato al Milan che l’ha girato in prestito al Monza. Dopo i 4 punti ottenuti in due partite dall’arrivo di Nicola, di certo non si può dire né pensare che la squadra sia guarita e che sia in grado di salvarsi. La società il suo l’ha fatto: ha preso un tecnico di esperienza e ha rinforzato la rosa nel reparto più in difficoltà. Adesso starà ai giocatori dimostrare che valgono più dei 13 punti portati a casa in un intero girone.