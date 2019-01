Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a Radio Kiss Kiss Napoli, facendo il punto sul mercato del club toscano: "Traorè? No, il Napoli non ci ha chiesto nessun giocatore. Abbiamo un rapporto costante con il Napoli, i direttori si confrontano, Giuntoli è una persona competente e squisita. Per Traorè non ci sono offerte o trattative. Almendra da noi in prestito? Non lo conosco nemmeno"