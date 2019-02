Fabrizio Corsi, presidente del Napoli, parla del futuro di Bennacer, cercato dal Napoli in questa sessione di mercato. Ecco le sue parole a Radio Crc: "Bennacer al Napoli per Tonelli all’Empoli? Diciamo che c’è un interesse da parte del Napoli e noi siamo contenti che una società importante sia interessata. Ritengo che possa giocare nel Napoli nella Roma e nell’Inter. Ha grande dinamismo, grande piede e grande personalità. È un giocatore importante. Cristiano (Giuntoli ndr) e Ancelotti hanno dimostrato apprezzamenti già quando giocammo a Napoli. È una garanzia, ma è destinato a lasciare Empoli alla fine del campionato. Rapporto con il Napoli? Sinceramente con il Napoli ho un rapporto collaborativo. Chi ricorda? Bennacer? Secondo me somiglia a Torreira,l’ ex Sampdoria, solo più tecnico. Dalla Roma ce lo cercarono, ma sapeva che non l’avremmo dato adesso".