Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Seguo Cataldi da quando la Lazio lo mandò a giocare al Crotone, con cui fece grandi cose. Una volta tornato alla base, tranne in alcuni momenti con Pioli, lo stesso giovane centrocampista laziale non ha mai dato l'impressione di ripetersi a quei livelli elevati con continuità. Al contrario, mi sembra si sia un po’ perso, salvo questa ultima esperienza a Benevento con cui, retrocessione con largo anticipo a parte, credo si sia ben comportato. Credo proprio che la nostra provincia, il nostro ambiente gli potrebbero far assolutamente bene. Cataldi mi piace, personalmente, se lo avessi qui in Toscana con me, senza dubbio ci punterei. Non so se, a differenza di qualche anno fa, potrei ancora permettermelo. Per questo dovrei chiedere al mio amico Lotito. Senza volermi permettere di dare consigli, posso serenamente affermare che qui ad Empoli, abbiamo in rosa tre o quattro giovani che dato il loro valore potrebbero diventare per noi dei casi di mercato, ovvero dei veri e propri grattacapi. Fra questi, segnalo Krunic, il nostro piccolo Milinkovic-Savic: se il talento serbo della Lazio vale indiscutibilmente 10, il nostro gioiello può valere 7,5, per ora".