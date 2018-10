Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, intervistato da Radio Crc, ritorna sui temi del match di sabato con la Juventus: "Rigore? Lo sapevamo che ci saremmo incazzati e che potevamo perdere. Per me non era rigore, però Bennacer cha ha fatto un’ingenuità. Ne ha fatte tre e una è quella di mettere il braccio davanti a Dybala. Sono punti di vista e ci si domanda perché non sia andato a vedere il VAR come ha fatto con Bonucci e sono dubbioso anche su quello. Krunic si è messo tra difensore e la palla e ha fatto lo stesso movimento che ha fatto di Dybala e naturalmente l’arbitro ha fischiato fallo a favore della Juventus. Noi abbiamo perso in una serata bellissima per tutti. Abbiamo fatto tutti il nostro dovere. Esiste la sudditanza? Che vi devo dire, io non ci devo credere. Calvarese arbitrò due anni fa Juventus Empoli e io andai a fargli i complimenti, perché arbitrò benissimo. Ieri non glieli ho fatti i complimenti. Oggi ci sono tanti tifosi della Juve, che dicono che purtroppo ci si regala ulteriori antipatie con questi episodi”.