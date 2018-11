Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Radio di diversi argomenti: "Il problema nostro contro la Juve è che Dybala fa il Sivori: mio nonno mi diceva che Sivori aveva i colpi per prendersi i rigori. Speriamo di mettere in difficoltà il Napoli, così come la Juve e soprattutto la Roma, che a Empoli ha visto un film. L’Empoli ha valori, io ho altri dieci anni di Serie A, ma questa nostra squadra mi piace e gioca bene. Contro di noi il Parma ha fatto le barricate, la Lazio si è chiusa in difesa 70 minuti: lavoriamo su questo, sul contropiede degli altri. Prendo Andreazzoli rispetto a Spalletti, Sarri, Giampaolo, Guidolin: ora Andreazzoli è un grande, lo vedrei in un grande club. Traorè è un duemila, viene dal mio settore giovanile, giocherà titolare contro il Napoli. Io gioco con 5 o 6 stranieri e mi sembrano già troppi. Traorè è il nostro giocatore più importante sul mercato: me lo hanno chiesto ma non vi dico chi, tanto lo sapete meglio di me. Di Lorenzo è il più pronto per un grande club: valori atletici spropositati, la media della Serie A è 300 e lui è a quota 400. Contro la Juve ha giocato una grande partita contro Alex Sandro."