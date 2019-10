Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Seriebnews.com di due ex allenatori del club toscano come Marco Giampaolo, appena esonerato dal Milan, e Maurizio Sarri, capolista in Serie A con la Juventus: “Sono molto dispiaciuto per Giampaolo, una persona molto intelligente e preparata. Probabilmente ha trovato difficoltà a livello d’ambiente perché magari loro pensano alla Champions League, ma secondo me il Milan è una squadra che farà fatica ad arrivare settima. Dovevano aspettarlo almeno fino al girone di ritorno per dare tempo ai giovani di crescere e fare in modo che i rossoneri potessero essere la sorpresa del campionato. Contro l’Inter si è visto un inizio di quello che può dare Sarri, basti pensare al gol preceduto da 24 passaggi. E non dimentichiamo che ha iniziato tardi per via della malattia che lo ha tenuto fuori un mese. La Juve ha fatto una scelta coraggiosa cambiando un vincente come Allegri e prendendo un tecnico che fa un calcio più europeo. Se Sarri riuscirà ad imporsi io sarò contento, perché i suoi successi li sentiremo anche un po' nostri”.