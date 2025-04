Empoli, il presidente Corsi: "Infastidito dai fischi alla squadra, sono anomali per questa piazza. Sono 15 anni che..."

Getty Images

il presidente dell'Fabriziodopo la gara contro il Cagliari ha parlato in conferenza stampa: "Sono dispiaciuto perché la squadra è stata fischiata ed è una cosa anomala per Empoli. Non c'è un giocatore che abbia demeritato, sono amareggiato perché l'ambiente di Empoli debba accompagnare questi ragazzi. Sono quindici anni che facciano A e B e mi piacerebbe che vedessero le squadre di provincia che ci sono qui intorno. Se abbiamo smarrito l'equilibrio, mi piacerebbe trovare qualcuno e di persona vorrei parlarci. L'Empoli è in lotta fino alla fine, mi aspetto il recupero di qualche giocatore e credo che abbiamo gli strumenti per vincerne qualcuna"

"Sì, in questo momento bisognerebbe battergli le mani lo stesso. Noi non siamo in grado di fare certi investimenti, poi alla fine ce la possiamo fare""Ci interessa anche la salvezza, se qualcuno penso che si possa vincere la Coppa credo che debba cambiare squadra. Abbiamo fatto giocare tanti giovani, questo è un servizio che ci sta dando la squadra. Io ripeto, spero ci sia qualcuno che possa fare investimenti migliori di me, ma se vanno intorno, qui vicino stanno vivendo situazioni difficili. A noi ci vedono come un modello, poi il modello si difende incoraggiando i ragazzi e mantenendo equilibrio e calma"