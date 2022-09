Intervenuto a Radio Incontro, il presidente dell'Empoli Corsi ha raccontato la verità sull'interesse della Lazio per Parisi: "E' uno dei club che l'hanno cercato, ma ho già deciso che a gennaio non se ne parla di venderlo. Le domande di mercato sui giocatori dell'Empoli mi fanno arrabbiare e mi rompono le scatole, non voglio neanche prenderle in considerazione perché il mio compito è quello di proteggere questi ragazzi e l'ambiente Empoli".