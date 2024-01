Empoli, in chiusura l'acquisto di Cerri

L'Empoli è molto attivo sul mercato ed è in cerca di un attaccante. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio il club toscano sarebbe molto vicino ad acquistare Alberto Cerri dal Como. La formula del trasferimento dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto a 3,5/4 milioni. L'attaccante, che fin qui non sta brillando nel campionato cadetto, ha un contratto in scadenza nel 2026.