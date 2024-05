Empoli in lotta salvezza, Nicola: 'Una partita da 270 minuti'. E cita Einstein

L'si gioca tutto nelle ultime tre partite. I toscani sono pienamente in lotta per la salvezza, 16esimi in campionato con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione:, gli ultimi tre impegni in questa Serie A, "".Lo dice, tecnico dell'Empoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i biancocelesti di Tudor: "Siamo al rush finale, è una partita che dura 270 minuti. Credo che come diceva Einstein ci sono due modi per vedere la vita e la partita: il primo è pensare che nessuna cosa è un miracolo, la seconda è che ogni cosa è un miracolo. Noi apparteniamo alla seconda, io voglio questo e lo voglio ogni giorno. Lo dobbiamo tradurre, affrontiamo una squadra qualitativa e forte"".

- "I ragazzi si stanno sacrificando molto, ma ho chiesto loro di fare ancora di più. Dobbiamo sommare tutti i singoli eventi, la squadra ne può beneficiare e trovare ulteriori risorse. Dal punto di vista pratico, contro la Lazio vogliamo creare il nostro gioco, loro ci obbligheranno a battagliare su ogni singolo pallone, secondo me dovremmo essere liberi dal punto di vista mentale per produrre il nostro tipo di gioco. In questo momento ci dobbiamo credere, lo abbiamo già dimostrato e dobbiamo suddividere la partita. Ogni quarto d'ora accadrà qualcosa e dobbiamo rimanere concentrati e attenti".

- "Sfido chiunque a non rimanere colpiti da così tanti bambini che riempiono una struttura. Questa è una responsabilità anche, perché ti guardano con grande disincanto. Il progetto in sé mi ha colpito molto, è un grande valore per cui vale la pena lottare".- "La crescita va rapportata a due parametri: la mentalità e il modo che abbiamo utilizzato per esprimerci. Ci sono state partite in cui abbiamo unito qualità in fase di possesso e non possesso, quando le partite cominciano a pesare perché non ce ne sono più, cerchi di filtrare queste cose che ho appena descritto".

- "Noi abbiamo continuato a lavorare su noi, in relazione all'avversario. Abbiamo lavorato su come abbiamo giocato, di come possiamo non perdere la lucidità e l'organizzazione. Portiamo avanti questo progetto, ma la differenza sta nel micro-miglioramento".- "Il punto è questo, se partiamo dal presupposto che l'Empoli debba temere non si parte bene. Per me si deve fare, produrre. Temere vuol dire essere insicuri o non conoscenti di una cosa. Ma noi lo sappiamo, la Lazio è una squadra forte e dovremo essere al massimo per competere contro di loro. Dobbiamo essere convinti che tutto sia possibile, che possiamo farcela. Non ci sono scorciatoie e io non ne voglio".

- "Nulla è scindibile, ce lo siamo detti più di una volta. Ho uno staff di assoluto livello che si occupa della parte atletica, è un connubio immediato e naturale ma tutto parte della testa".- "Si, lo abbiamo già fatto. Non ho mai fatto mistero che ho una rosa competitiva, che è costruita bene e si sposa bene con le caratteristiche individuali. Zurkowski sta facendo il massimo come tutti gli altri e questo aspetto è un valore inestimabile. Adesso non conta il concetto di partita come durata ma come devi essere determinante. Credo in questi ragazzi perché li vedo ogni giorno".