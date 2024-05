, altra formazione candidata all’incubo di precipitare in cadetteria, così’ come il Verona.Manca ancora la matematica, perché a una giornata dalla fine del campionato,, ma l’aritmetica rischia di arrivare presto, alla prossima e ultima giornata del massimo torneo italiano.I friulani si trovano a quota 34 punti – a pari merito con il Verona -, mentre i toscani a 33, attualmente diciottesimi e terzultimi in classifica.

Empoli-Roma (data e orario da stabilire)

Perde contro la Roma

Pareggia contro la Roma, ma accumula uno svantaggio di almeno un punto dalla quartultima (l’Udinese e il Verona, dunque, dovrebbero fare lo stesso risultato)

Questa è la partita che deve ancora disputare nel corso della trentottesima giornata di Serie A:L’Empoli rischia di retrocedere in Serie B domenica prossima: dipenderà tutto sul risultato della sfida contro la Roma. In caso di sconfitta, sarà cadetteria.

Va ricordato che,, come nello scorso campionatoSe invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una classifica avulsa, basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio, le altre due, invece, si affronteranno nello spareggio finale (andata e ritorno, però, quest’anno).