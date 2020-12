Samuele Ricci potrebbe essere uscito dai radar del Napoli. Il promettente centrocampista classe 2001 era già considerato prossimo alla partenza dall'Empoli, che sembrava al lavoro sul mercato per sostituirlo. Come riporta Tuttob.com, però, al momento non ci sarebbero certezze sulla sua destinazione. "Con il Napoli ne abbiamo parlato ad aprile, poi più nulla" le parole del presidente Corsi, che ha ammesso di non sapere se il giovane calciatore finirà davvero alla corte di Gattuso. In Italia Ricci era stato accostato anche a Juventus e Milan.