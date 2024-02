Incidente stradale per Niang: auto distrutta come 10 anni fa. L'Empoli: 'Tornava da un gruppo di preghiera'

Brutta disavventura per M’Baye Niang. L'attaccante dell'Empoli ha avuto un incidente stradale nella notte, è stato soccorso in codice verde e sta bene. Lo stesso non si può dire dell’auto del calciatore, una Mercedes Classe G, che ha subito grossi danni dopo essere finita contro una Seicento in sosta, danneggiandola gravemente. L'impatto è accaduto questa mattina attorno alle 6,30, in via Lari Fanfulla a Empoli.



IL PRECEDENTE - Niang è arrivato a gennaio in Toscana come rinforzo del mercato invernale e ha già realizzato due gol decisivi contro Salernitana e Fiorentina. Già dieci anni fa, nel febbraio del 2014, il giocatore aveva distrutto una Ferrari e per quell'incidente fu condannato a 18 mesi con condizionale.



LA VERSIONE DEL CLUB - In giornata è arrivato poi l'intervento della società, attraverso le parole del ds Pietro Accardi. "Ci tengo a precisare che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta. M’Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo. Questo pomeriggio il calciatore si allenerà regolarmente col gruppo di mister Nicola per preparare la gara di sabato contro il Sassuolo"