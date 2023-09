Nel lunch match di oggi si sfidano Empoli e Inter. Di seguito, l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



EMPOLI – INTER

MARCENARO

COLAROSSI – CIPRESSA

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO



35' - Segna Thuram ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Su palla da ferma, Pavard spizzica per il centravanti che insacca ma partendo da offside



33' - Giallo per proteste a Pezzella



27' - Prima ammonizione: è per Acerbi, reo di un fallo su Shpendi in ripartenza



5' - Calhanoglu va in contropiede ma viene atterrato da Ebuehi, Marcenaro fischia ma non ammonisce, Inzaghi si lamenta per il mancato vantaggio e il mancato giallo.