Empoli-Inter (domenica 24 settembre con inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. Si tratta di un testa-coda tra i nerazzurri primi in classifica a punteggio pieno e i toscani (ultimi ancora a quota zero), che hanno cambiato allenatore richiamando Andreazzoli al posto dell'esonerato Paolo Zanetti.



LE ULTIME - Indisponibili il portiere Caprile e il figlio d'arte Daniel Maldini, in gol contro l'Inter sconfitta 2-1 a La Spezia lo scorso 10 marzo, un mese e mezzo dopo il colpaccio dell'Empoli a San Siro firmato da Baldanzi.

Dall'altra parte Simone Inzaghi spera di recuperare Calhanoglu e Cuadrado, assenti nel pareggio sul campo della Real Sociedad in Champions League dopo il derby vinto 5-1 col Milan. Possibile turno di riposo per Bastoni, Dumfries, Barella e Lautaro con Frattesi e Alexis Sanchez pronti a giocare dall'inizio.



LE PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Alexis Sanchez. All. Inzaghi.