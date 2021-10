L'allenatore dell'Empoliha commentato la sconfitta contro l'Inter, rispondendo così a chi gli ha fatto i complimenti per essersi sincerato delle condizioni di Barella dopo l'entrata di Ricci: "Credo che sia doveroso occuparsi della salute degli altri. Era nella nostra idea tentare di fare qualcosa per limitare la forza dell'Inter - ha detto in tv - A Farris ho chiesto se avesse altri giocatori da mettere dentro, più faceva entrare calciatori e più miglioravano. L'Empoli ha avuto coraggio, abbiamo creato difficoltà cercando di prenderli alti. Siamo stati penalizzati dall'espulsione, in dieci è diventato ancora più difficile".- "Ho rivisto l'intervento su Bajrami: io non ho mai parlato degli arbitri, ma mi chiedo che cosa c'era a fare Valeri al Var. O era distratto, o non riesco a capire., ma almeno chiedo il mio. Così non va bene, sono arrabbiato! Quando succedono queste cose non so cosa dire ai giocatori la mattina, chiedo un po' di rispetto".- "Se mi piacerebbe che siano gli allenatori a chiedere l'intervento del Var?. I primi a trarre vantaggio sarebbero gli arbitri, che in qualche modo vanno aiutati. Da noi allenatori, dai calciatori che fanno finta di farsi male ogni due minuti e mezzo...".