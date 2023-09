Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Empoli-Juve, match valido per la terza giornata di Serie A:





Empoli-Juventus (domenica ore 20.45)



AYROLDI



ROSSI-PERROTTI



IV: GHERSINI



VAR: DI MARTINO



AVAR: DI PAOLO



37' - RIGORE PER LA JUVE! Gatti sposta la palla e Maleh interviene: ginocchio contro ginocchio. Dopo un rapido check Ayroldi concede il rigore.



15' - LOCATELLI AMMONITO. Intervento in scivolata di Locatelli su Baldanzi. Ayroldi è ad un passo ed estrae il cartellino.



11' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE! Su calcio d'angolo la Juve insacca, ma c'è carica di Danilo su Perisan. Gol annullato subito.