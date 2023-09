Empoli e Juventus scendono in campo al Castellani per il match valido per la terza giornata di Serie A. Allegri sorprende schierando Kostic e McKennie dal primo minuto, mentre Zanetti si affida a Caputo e Cambiaghi.



Empoli (4-3-2-1): Perisan; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All: Allegri