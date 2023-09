esordio da urlo per il portiere albanese, che para il rigore a Vlahovic ma non può nulla su Danilo e Chiesa.sgomita con Kostic, riuscendo a contenerne le sfuriate. Bene anche su Cambiaso.sempre ben piazzato, non ha responsabilità sulle marcature bianconere.compone con Luperto una coppia difensiva di certa affidabilità.accompagna l’azione con costanza, piazzando anche, soprattuto nel primo tempo, qualche cross interessante.ha grande personalità, ma alterna buone giocate a qualche errore di inesperienza.nell’ultima mezzora la Juve domina, lui resta infangato senza riuscire ad emergere).poco propositivo in fase di costruzione, non è reattivo nel spazzare la palla che Danilo scaraventa in rete. (Dal 27’ stgioca una partita di grande sostanza in fase di non possesso, ma scommette anche molti errori in appoggio.salta l’uomo con facilità e fa ammonire un paio di avversari, non riesce però ad essere pericoloso. (Dal 16’ stqualche sgasata, ma poche idee).questa nuova impostazione tattica lo costringe a giocare quasi esclusivamente spalle alla porta. Un compite che svolge con generosità, ma di fatto non riesce mai a calciare in porta. (Dal 27’ st).punta con continuità l’uomo e mette anche qualche buon pallone in mezzo, ma in area c’è il vuoto. (Dal 38’ st).pochi mesi fa la sua squadra aveva annichilito la Juve, stasera non ha nemmeno fatto un tiro in porta. C’è da dire che eccetto Caputo (36 anni) e Destro (condizioni da verificare), non ci sono alternative per il ruolo di punta, ma siamo a 0 gol e 0 punti in tre partite…ordinaria amministrazione, forse pure qualcosa in meno.: si procura un rigore con un po' di esperienza, dietro con lui si soffre meno che con Alex Sandro.: questa volta non soffre Caputo come capitato con Beto e Zirkzee.nel giorno del ricordo di Gaetano Scirea, lui con maglia numero 6 e fascia di capitano, la sblocca sbrogliando nel migliore dei modi un'azione insistita su corner.: largo a destra, non sempre lucido ma continuo nella corsa e nel proporsi ai compagni (37' st).: ritrova una maglia da titolare, agisce tra le linee ogni volta che è necessario (17' stdi nuovo mezz'ora bella abbondante per lui, la classe è evidente per come tocca la palla e quel gol annullato sarebbe servito a spazzare via un bel po' di fantasmi).: dà equilibrio alla squadra anche contro un Empoli che appare ancora poca cosa.senza grossi squilli ma con fondamentale sostanza.si rivede dopo due partite vissute da spettatore, un po' di ruggine c'è e si vede tutta quando le energie finiscono (26 st: uno spezzone per far capire che in ogni caso non uscirà dalle rotazioni).si presenta sul dischetto e si fa ipnotizzare da Berisha, poteva dare continuità alla sua vena realizzativa e invece conferma il tabù in campionato con la Juve, ma è andato in gol per più di due partite di fila (26' stdietro Vlahovic e Chiesa, davanti a Kean. La gerarchia è chiara, l'assist per Chiesa è una perla).decisamente meglio di Vlahovic, cerca il gol con insistenza ed esce dal campo solo dopo averlo trovato. Per vie centrali si perde a volte, ma in versione punta sta dando ragione ad Allegri (37' stAll.: tutto sommato 7 punti dopo 3 giornate sono un bottino che può pure andare bene nonostante la Juve frizzantina di Udine sia durata il tempo di un tempo. Con l'Empoli non soffre mai e porta a casa una vittoria importante, dietro le milanesi c'è la Juve in classifica.